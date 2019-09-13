- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2019/9/13 11:59 م بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادث تصادم أثناء أداء واجبهم الوطني، محمد بن زايد يصل مينسك ويجري مباحثات ثنائية مع الرئيس البيلاروسي، داود أوغلو يستقيل من "العدالة والتنمية" ويعلن عن حزب جديد، مواجهة حزب الله قبل فوات الأوان.. مطلب أمريكي عاجل من لبنان، عقوبات أمريكية على جماعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، أوروبا تعرب عن قلقها من انتهاك إيران بنود الاتفاق النووي، حمدوك لـ"العين الإخبارية": اجتماعات جوبا تمهد لسلام شامل بالسودان، وثيقة: أردوغان أمر بملاحقة محققين فضحوا نشاط "فيلق القدس" في تركيا، محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، واشنطن: المرشد الإيراني يتحمل المسؤولية عن معاناة شعبه، الجيش الليبي: 60 قتيلا من المليشيات بمحاور طرابلس.
وفي الاقتصاد تطالعون: "الخزانة الأمريكية" تكثف جهودها لمحاصرة اقتصاد إيران وحزب الله والحوثيين، بورصة لندن ترفض عرض استحواذ من هونج كونج بقيمة 39 مليار دولار، بكين تعتزم إعفاء منتجات زراعية أمريكية من الرسوم الجمركية، تجارة أوروبا.. فائض مع أمريكا وعجز مع الصين.
وإلى الملاعب تجدون: بسبب ميسي ورونالدو.. جوارديولا يحذر سترلينج.
وفي الفن تقرأون: الموريتانية مي مصطفى.. تتحدى القيود لتحقيق حلمها السينمائي.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الرأي والرياضة والثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
للاطلاع اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 6 جنود إماراتيين واستقالة داود أوغلو.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.