مجلس علماء باكستان ينظم مسيرات تندد بخطة نتنياهو لضم غور الأردن

نظم مجلس علماء باكستان مسيرات ضمت المئات تضامنا مع قضيتي كشمير وفلسطين، كما ألقى العلماء والمشايخ خطبا، اليوم في موضوع القضيتين.

وندد الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، بإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن إلى الضفة الغربية، قائلا: “القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى قضيتنا نحن المسلمين أجمعين حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه والشعب الباكستاني يقف مع الفلسطينيين كما يقف مع الكشميريين”.

وتحدث الخطباء عن الأوضاع السيئة في كشمير المحتلة وأنه خلال الأسابيع الستة الماضية حوّلت الهند كشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم. وأيضا أوقفت الهند أكثر من 6000 شخص دون مراعاة الأصول القانونية.

وناشد العلماء منظمة التعاون الإسلامي باتّخاذ خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأبرياء في كشمير وفلسطين، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا السياق.

كما أبدى رئيس مجلس علماء باكستان ومسؤولون آخرون قلقهم تجاه العدوان الغاشم من جنود الهند وإسرائيل على كل من كشمير وفلسطين.

ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء الدولة عمران خان أن يعقدا قمة إسلامية مشيدا بموقف المملكة في نصرة الفلسطينيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم.