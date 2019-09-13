ترامب يعدّ قائمة بـ15 اسمًا للبحث عن مستشار للأمن القومي

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ترامب يعد قائمة بـ15 اسما للبحث عن مستشار للأمن القومي

الجمعة 13 سبتمبر 2019

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب الخليج 365

توسّعت دائرة الاختيارات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاختيار مستشاره للأمن القومي، عقب إقالته جون بولتون، حيث أعلن أنه سيختاره ضمن قائمة تضم حوالي 15 اسمًا، مستبعدًا -في الوقت نفسه- اختيار وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، ليجمع بين المنصبين.



وقال ترامب إنه تحدث إلى بومبيو عن الفكرة، وإن وزير الخارجية «مال إلى أن يكون هناك شخص آخر معه»، ووصف بومبيو بأنه «رائع»، قائلًا إنه يتفق معه «بشكل جيد جدًا»، وفقًا لـ«رويترز».

وأضاف ترامب أن أمامه حاليًا 15 مرشّحًا للمنصب، مرجّحًا اتخاذ قراره النهائي بشأن من يتولى المنصب الأسبوع المقبل، موضحًا: «كثيرون يريدون المنصب.. إنه منصب عظيم».

من جانبها، ذكرت عدة مصادر، أن قائمة ترامب للمرشحين للمنصب تضم في معظمها «شخصيات محافظة محل ثقة لها صلات وثيقة بموالين بارزين للإدارة».

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وأوضحت المصادر، أن الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، هو أحد الأسماء المرشحة بقوة للمنصب، إضافة إلى مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بإيران برايان هوك، وكذلك النائب السابق لمستشار البيت الأبيض للأمن القومي ريك وادل، والسفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينل.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن إمكانية تولي وزير الخارجية بومبيو، منصب مستشار الأمن القومي، إضافة إلى منصبه الوزاري.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، جمع بين المنصبين في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

وكان ترامب قد قال -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء الماضي-: «أبلغت جون بولتون (..) بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وطلبت منه أن يقدم استقالته».

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يختلف بشدة مع كثير من اقتراحات مستشاره للأمن القومي. مشيرًا إلى أنه سيُعيّن مستشارًا جديدًا للأمن القومي الأسبوع المقبل.