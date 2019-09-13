شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله.. «إسكوبار لبنان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مازن راجح (جدة) @mazen_rajeh

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) أن تنظيم حزب الله الإرهابي يتحصل على الأموال من تبييض الأموال وتجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية.

وأعادت الخطوة الأمريكية للأذهان قصة تاجر المخدرات العالمي «بابلو إسكوبار» وإمبراطوريته للمخدرات، الذي يتشابه في نقاط كثيرة مع زعيم تنظيم «حزب الله» الإرهابي، حيث اعتمدت إمبراطورية كل منهما على تجارة الموت «المخدرات»، واستخدام سياسة التهديد بالقتل ضد كل من يقف في طريقهما من الشرفاء في دولتيهما، وسيطرة كل منهما على جزء كبير من الدولة عن طريق الرشاوي والتهديد، إضافة إلى بث سمومهما داخل بلديهما وخارجهما.

أما القاسم المشترك الأكبر بينهما فهو أنهما مطلوبان للعدالة في أكثر من دولة، الأمر الذي ألزمهما بالبقاء في جحورهما وعدم معرفة أماكن وجودهما، فهل ستكون نهاية «إسكوبار لبنان» مثل نهاية «إسكوبار كولومبيا»؟