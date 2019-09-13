بو صعب: نشر صورة قائد الجيش مع العميل فاخوري لن يمس بوطنيته ومناقبيته

اعتبر وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "كل شخصية عامة معرضة لالتقاط صور معها في المناسبات الرسمية ولا احد يطلب سجلا عدليا قبل التقاط الصور مع المواطنين"، مشيرا الى ان "نشر صورة قائد ​الجيش​ مع العميل عامر فاخوري في حفل ​السفارة اللبنانية​ ب​واشنطن​ لن يمس بوطنية ومناقبية قائد الجيش او بمعنويات جيشنا البطل".

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