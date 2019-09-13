لفت العميد المتقاعد جورج نادر خلال لقاء عن معوقي الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في جديدة مرجعيون إلى "حالات المعوقين في المؤسسة العسكرية، والمواد القانونية التي تمنحهم نسبا محددة لكل حالة، للاستفادة من الراتب والطبابة وسبل تعاطي تلك المؤسسات مع هذه الشريحة الذين نذروا أنفسهم لأجل الدفاع عن سيادة الوطن وأمن المواطن وأصيبوا بعاهات وتشوهات حالت دون تمكينهم من متابعة الخدمة الفعلية في مؤسساتهم، وأحيلوا إلى التقاعد مع كل التقدير لهم والاحترام وتقديم لهم ما أمكن من المساعدات والرعاية، وبخاصة الخدمات الطبية".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء في جديدة مرجعيون حول معاناة معوقي الجيش والقوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.