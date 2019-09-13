لفت العميد المتقاعد ​جورج نادر​ خلال لقاء عن معوقي ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ اللبنانية في ​جديدة مرجعيون​ إلى "​حالات​ المعوقين في ​المؤسسة العسكرية​، والمواد القانونية التي تمنحهم نسبا محددة لكل حالة، للاستفادة من الراتب والطبابة وسبل تعاطي تلك المؤسسات مع هذه الشريحة الذين نذروا أنفسهم لأجل الدفاع عن سيادة الوطن وأمن المواطن وأصيبوا بعاهات وتشوهات حالت دون تمكينهم من متابعة الخدمة الفعلية في مؤسساتهم، وأحيلوا إلى التقاعد مع كل التقدير لهم والاحترام وتقديم لهم ما أمكن من المساعدات والرعاية، وبخاصة الخدمات الطبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء في جديدة مرجعيون حول معاناة معوقي الجيش والقوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.