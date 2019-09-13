مراد: لتحويل معتقل الخيام الى سجن للعملاء

اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "المفروض تحويل معتقل ​الخيام​ الى سجن للعملاء وإعطاء الأسرى المحررين إدارة السجن".



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