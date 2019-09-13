الفرقاطة الفرنسية "أوفيرن" وصلت إلى مرفأ بيروت في محطة روتينية

أعلنت السفارة الفرنسية في ​لبنان​، أنّ "فرقاطة "أوفيرن" البحريّة متعدّدة المهام، وصلت اليوم إلى ​مرفأ بيروت​، في إطار محطة روتينيّة. وستَسمح هذه المحطة بمواصلة النشاطات العديدة الهادفة إلى تبادل المهارات الضروريّة لممارسة الدولة حقوقها السياديّة في البحر: مراقبة ومنع ​التلوث​ البحري، الإنقاذ البحري بواسطة المروحيات وغيرها".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذه المناسبة، سيقوم طيارو المروحيات اللبنانية "PUMA"، الّذين تمّ تدريبهم على الهبوط على متن قوارب فرنسية خلال تمرين "Cèdre Bleu" في حزيران 2019، بتمرين الإنقاذ البحري بواسطة المروحيّة للمرّة الأولى على متن فرقاطة تابعة للقوات البحريّة الفرنسيّة".

وذكرت السفارة أنّ "هذه المحطة الجديدة هي التاسعة والعشرون لسفينة فرنسية منذ عام 2015. وهي تشهد على ثقة ​فرنسا​ في لبنان واستمرار وجودها في شرق ​البحر المتوسط​".