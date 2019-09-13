أحمد الحريري: حريصون على مصالح ومستقبل أولادنا للوصول الى بر الامان

طلب امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري خلال رعايته لقاء تحت عنوان "آفاق المستقبل... سياسيا وتنظيميا" في سعدنايل من منسقي التيار والمنتسبين والحضور بـ"أن لا يخاف احد او يغامر، علينا أن نولي كبير الثقة بخيارات رئيس الحكومة سعد الحريري، لأنه يرى ما لا نراه وهو يرى وفق معطيات ومعلومات بما يتعلق بقراراته السياسية، ومن أسهل الأشياء عليه في أن يأخذ القرارات الشعبوية التي تمكنه من الوصول بطريقة اسرع إلى قلب الجمهور، لكن لا مستقبل لقرارات توصل الجمهور إلى الهاوية".
ولفت إلى أن "الحريري بلغ حياته السياسية وفي 14 شباط 2005، فقط ولكي يلم دم الحريري من الأرض كي لا يذهب بنا الاغتيال السياسي الى مهوار جديد كما اوصلت بنا الاغتيالات السياسية السابقة إلى حروب وحروب لم تنته، نحن كعائلة كبيرة في الشمال وبيروت والبقاع وعرسال والاقليم وبعلبك وكل المناطق لم نكن لنتخطى المرحلة لولا الوعي السياسي. انتم عائلتنا الكبيرة وسنبقى معا ندعم مسيرة رفيق الحريري في هذه الحكومة التي بلغت بعدما تجاوزنا الكثير من المطبات وكان آخرها مطب ومشكلة قبر شمون، وهذه سنراها في التعيينات الأخيرة، وما نطلبه ان يكون كل منا على اخلاق رفيق الحريري في أن نتواضع على حب الناس وفي ان نكون على قدر المسؤولية".
وأشار إلى أن "الحريري يقوم بمراجعة شاملة لكل الأداء الذي حصل بعد الانتخابات حتى اليوم ، مع باكورة تعيينات في المنسقيات وكل التعيينات التي تجددت سيتبعها خطوات في البقاع الغربي وسيكون للتنظيم الدور الأساسي في المرحلة المقبلة ويحصل مراجعة شاملة لكل الذي حصل بعد الانتخابات حتى اليوم وليبق التيار قويا برجاله ونسائه ولمن أحبوه فهو حريص على مصالحهم ومستقبل أولادهم من أجل الوصول الى بر الامان".
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