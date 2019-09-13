وهاب: محاولة تسويق صورة قائد الجيش مع العميل عامر فاخوري سخيفة

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "محاولة تسويق صورة قائد ​الجيش​ ​جوزيف عون​ مع العميل عامر فاخوري سخيفة فكل يوم يمر علينا عشرات الناس الذين لا نعرفهم ويطلبون أخذ صورة ولا نعرف تاريخهم ولا نطلب هوياتهم لذا ليس الأمر بحاجة لتذاكي وتسويق الجيش فوق الشبهات".

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