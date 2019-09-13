بشرى خليل: وضعي كان قويا جدا على الأرض وشعاري كان منافسة شريفة داخل الصف الواحد

أكّدت المحامية ​بشرى خليل​، أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ هو السبب بعزوفي عن الترشح للانتخابات الفرعية في دائرة صور"، لافتةً إلى أنّ "وضعي كان قويًّا جدًّا على الأرض، والشيخ حسن عز اليدن كـ"حزب الله"، وأنا كبشرى خليل".

وأوضحت في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "شعاراتي في الأساس هي شعارات ​المقاومة​، وشعاري كان منافسة شريفة داخل الصف الواحد"، مبيّنةً أنّ "عز الدين صديق وعزيز، والمنافسة بيننا كانت كأيّ اثنين يتنافسان داخل الحزب نفسه، من أجل المصلحة العامة". وكشفت أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ كان في مجالسه يشير إلى أنّ المنافسة لن تكون سهلة".

ونوّهت خليل إلى أنّ "المواطنين وجدوا فيي شخصًا تغييريًّا، وأنا كنت مع قيام معركة ديمقراطية، وبغضّ النظر من سيفوز، فـ"حزب الله" هو الرابح". وأشارت إلى "أنّني أضعف أمام السيد نصرالله، وسمعت من الشيخ ​نعيم قاسم​ كلامًا مؤثّرًا نقله لي عن لسان نصرالله، فقرّرت العزوف عن الترشّح. وكما هناك أسباب نقولها، هناك أسباب أُخرى سنقولها لاحقًا".