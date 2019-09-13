وزير الخارجية الفنزويلي: هناك خطر تدخل عسكري في بلادنا

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا عن "وجود خطر تدخل عسكري أجنبي في البلاد تحت ما يعرف بـ "معاهدة ريو" التي وقعت عليها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، وخاصة تلك المحاذية لفنزويلا، تشير إلى أنها ستستخدم آلية المعاهدة لهجوم عسكري على فنزويلا".
وسأل "من الذي أمر بتفعيل المعاهدة؟ إنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يهددنا بالعمل العسكري"، مؤكداً أن "فنزويلا مستعدة لصد أي هجوم وستحمي أراضيها".
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