نتانياهو يتهم خصومه بالوقوف وراء اتهام إسرائيل بالتجسس على واشنطن

اتهم رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، حزب "أزرق- أبيض" المعارض بـ"الوقوف وراء التقرير الإخباري، بشأن محاولة إسرائيل ​التجسس​ على ​البيت الأبيض​"، مشيراً إلى أن "مارك ليفين الذي كان سابقا رئيس مكتب المدعي العام الأميركي أشار أمس خلال حديث لشبكة فوكس الأميركية إلى أن النشر يلائم الألاعيب التي يتبعها يؤال بننسون، المستشار الانتخابي لرئيسي أزرق- أبيض ​بيني غانتس​ ويئير لبيد".

والخميس، نشر موقع "بوليتيكو" الأميركي أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس ​ترامب​ والمقربين منه".