دفاع روسيا: المسلحون يمنعون دخول حافلات لنقل النازحين من مخيم الركبان

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن "المسلحين يمنعون حافلات الأمم المتحدة من دخول مخيم الركبان لنقل النازحين من المخيم"، مشيراً إلى أن "تطور الوضع في مخيم الركبان للنازحين، الواقع داخل منطقة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة، يثير قلقا جديا".
ولفت إلى أن "ما يسمى بإدارة المخيم، التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية، أعلنت عن رفضها السماح بدخول حافلات الأمم المتحدة لنقل النازحين الراغبين في مغادرة الركبان"، مشيراً إلى أنه "نظرا لعجز السكان عن مغادرة المخيم من دون موافقة قيادات التشكيلات المسلحة غير الشرعية، نعتبر هذا الإعلان بمثابة دليل آخر على نية المسلحين لإبقاء النازحين في الركبان كدروع بشرية".
ودعا القيادة الأميركية في التنف إلى "التأثير على الجماعات المسلحة ومساعدة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في إجلاء النازحين".
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