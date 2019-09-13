ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو 4.6 بالمئة خلال 7 أشهر

كشف مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، أنّ "الفائض التجاري لمنطقة اليورو (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، ارتفع 4.6 بالمئة على أساس سنوي، إلى 126.1 إلى مليار يورو (139.9 مليار دولار) في الفترة بين كانون الثاني وتموز 2019".
وأوضح أنّ "العجز التجاري للاتحاد الأوروبي (28 دولة) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفع إلى 10.2 مليارات يورو (11.31 مليار دولار)، مقابل 2 مليار يورو ( 2.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2018".
وكان قد سجّل الفائض التجاري لمنطقة اليورو 120.5 مليار يورو (133.72 مليار دولار) في الفترة المقابلة من عام 2018. وخلال تلك الفترة، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى 369.3 مليار يورو (409.81 مليار دولار) وصعدت الواردات إلى 243.2 مليار يورو (269.85 مليار دولار).
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا، ألمانيا، إستونيا، إيرلندا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص الرومية، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النمسا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا وفنلندا.
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