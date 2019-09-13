ظريف: أميركا ليست بحاجة الى عدو مع وجود نتانياهو

علق وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ على أنباء تجسس ​اسرائيل​ على ​البيت الابيض​ بالقول "​أميركا​ ليست بحاجة الى عدو عندما يقوم رئيس الوزراء الصهيوني ​بنيامين نتانياهو​ وهو عضو في فريق باء – والذي يفرغ جيب ​الولايات المتحدة​ ويرتهن سياستها الخارجية – ب​التجسس​ على رئيس الولايات المتحدة".

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