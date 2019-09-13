أحمد داوود أوغلو ينشق عن الحزب الحاكم في تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP أحمد داوود أغلو كان مقربا من الرئيس أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، انشقاقه عن الحزب الحاكم، وألمح إلى إنشاء حزب سياسي جديد.

وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحفي: "أصبح حزب العدالة والتنمية في قبضة مجموعة صغيرة، ولم يعد قادرا على تقديم الحلول لمشاكل البلاد".

وأضاف أن "قنوات الحوار مسدودة داخل الحزب ولا أمل في الغيير".

وتأتي الخطوة بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول التي خسر فيها حزبه. وفازت المعارضة في انتخابات الإعادة أيضا وبفارق أكبر.

وكان داوود أوغلو مقربا من أردوغان، وترأس حزب العدالة والتنمية من 2014 إلى 2016، ثم ساءت علاقته بالرئيس.

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وقبل أيام قليلة أعلن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق، أنه سيشكل حزبا سياسيا جديدا.

واستقال مع داوود أوغلو، البالغ من العمر 60 عاما، خمسة نواب من حزب العدالة والتنمية. وكان الحزب أعلن إجراءات تأديبية ضد رئيس الوزراء السابق بسبب انتقاده لسياسة الحزب، وكان متوقعا فصله نهائيا.

ولم يصدر أي تعليق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 2002.

وأعلن الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، هو أيضا عن تأسيس حزب سياسي جديد. ولا يعرف إذا كان داوود أغلو سينضم إليه، ولكنه أكد على أن البلاد بحاجة إلى حركة سياسية جديدة.