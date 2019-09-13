القوى الأوروبية تدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

وقالت القوى الأوروبية، الجمعة، في أول بيان مشترك لها منذ إفادة قدمتها الوكالة الدولية هذا الأسبوع بشأن إيران: "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها في الثامن من سبتمبر، أنه تم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز، أو يجري تركيبها. نشعر بقلق عميق إزاء تلك الأنشطة".
وأضافت: "ما زلنا ندعم الاتفاق النووي ونحث إيران على العدول عن أنشطتها التي تنتهك التزاماتها بموجبه، والامتناع عن أي أفعال أخرى".
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وتابعت: "ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بخصوص كل الأمور ذات الصلة"، وفقما ذكرت وكالة رويترز.
كما اعتبرت الدول أن تصعيد التوترات، يبرز "الحاجة لجهود دبلوماسية نحو تهدئة التصعيد واستئناف الحوار".
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