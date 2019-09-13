مستقبل وطن: الرئيس سيتحدث بكل شفافية غدا لحسم الشائعات المنتشرة مؤخرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمرات الشباب بشكل دوري يشير إلى اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر في العهود السابقة.

وأضاف الهواري، في تصريحات صحفية، أن وضع تأثير نشر الأكاذيب على الدولة على أجندة المؤتمر شيء مهم جدا، نظرًا لانتشار الشائعات في الفترة الاخيرة وتسببها في إثارة اللغط، قائلًا: "الرئيس سيتحدث بكل شفافية ومصداقية حول هذه الشائعات خلال المؤتمر لكي يحسم هذه الشائعات التي يتعمد الإرهاب نشرها داخل المجتمع".

وأوضح أن "القضايا التي تناقش في مؤتمرات الشباب لم تعد قضايا تخص فئة الشباب فقط، لقد أصبحت تناقش كل قضايا المجتمع، وتطورت مناقشات الشباب إلى وضع المشاركين بالمؤتمر حلول مبتكرة لحل المشكلات المختلفة، بجانب تضمنها توصيات تكون محل متابعة واهتمام من المسئولين".

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وأشار أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إلى أن "الرئيس السيسي أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل"، لافتًا إلى أن "الشباب كان لهم دورا كبيرا بالفترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم في كافة المحافل".

وفي وقت سابق اليوم، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل المواطنين الذين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، غدًا السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكتب السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".