"الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى ضد بانوراما دراما بسبب "أرض النفاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى ضد قناة "بانوراما دراما" تتهم القناة بمخالفة قانون الملكية الفكرية من خلال بث مسلسل "أرض النفاق" دون إذن مالك المسلسل أو سند للبث.
وكان المجلس قد تلقى في وقت سابق شكاوى متعلقة بسرقة 8 مسلسلات وعرضها في عدد من القنوات والشبكات الفضائية دون وجه حق أو وجود سند للبث من الجهة المالكة لحقوق العرض.
يشار إلى أن المسلسلات هي: "أرض النفاق"، و"شهادة ميلاد"، و"الزيبق"، و"وضع أمني"، و"كلبش"، و"رمضان كريم"، و"أيوب"، و"ونوس"، وفيلم "ثاني أكسيد الكربون".
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