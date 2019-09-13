"آخر فرصة غدا".. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مدارس "النيل الدولية والمتفوقين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم، باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بعد إعلان نتيجة تسجيل رغباتهم في القبول في الكليات والمعاهد لعام 2019.

ويستمر التسجيل حتى مساء غدا السبت على موقع التنسيق الإلكتروني ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن. وللتسجيل اضغط هنا..

وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية (70) طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (371) طالبًا وطالبة.

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