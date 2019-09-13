ندوة "الشئون الإسلامية" تؤكد على دور الإعلام في مواجهة الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت ندوة دور الإعلام في بناء الدول التي نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الدور الهام للإعلام الوطني لدعم الدولة ومواجهة الشائعات والتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع، وتنمية الوعي السياسي للمواطنين والعمل على تحقيق الأمن القومي ودعم جهود الدولة في التنمية.

وطالبت الندوة، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس ، بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي من أجل دور أكبر للإعلام في دعم قضايا الدولة الوطنية والتواصل مع الشباب والتركيز على وسائل الإعلام الحديثة من أجل فاعلية التأثير الإيجابي على المواطنين لدعم الدولة وتفعيل رسالتها لخدمة المجتمع والتصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية لنشر الشائعات والتشكيك في قدرات الدولة.

وأكدت أهمية التعاون بين وزارات الأوقاف والشباب والثقافة من أجل نشر الوعي الوطني بالتحديات التي تواجه المجتمع ولبناء الشخصية المصرية القوية، وأشادت بمؤتمر الأوقاف الدولي المقرر عقده يوم الأحد القادم حول فقه بناء الدول.

يذكر أن هذه الندوة هي أولى الفعاليات التي تسبق مؤتمر الأوقاف الدولي.