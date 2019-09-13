"خدرتّه وبصمتّه على إيصالات أمانة".. كيف أرادت "إسراء" ابتزاز زوجها في الدقهلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

"خدرته وصورته عريان ومضيته على دفترين إيصالات أمانة و10 ورقات فاضية".. بتلك الكلمات اعترفت "إسراء ا."، 25 سنة طالبة في كلية الدراسات الإسلامية، بتخدير زوجها وتصويره عاريًا، لابتزازه والحصول منه على مبلغ مالي 700 ألف جنيه، في الدقهلية.

وأظهرت مقاطع فيديو من كاميرا مراقبة، خروج المتهمة من شقة استدرجت زوجها فيها، لتصويره عاريًا، أثناء تغيير مفتاحها وقت الجريمة، ونزولها بعدها بحيازتها أوراق ومستندات.

ويتحفظ "الخليج 365" على نشر مقاطع فيديو وتسجيل صوتي للمتهمة مع محامٍ، تعترف فيه بتخدير زوجها لتصويره عاريًا، لابتزازه والحصول منه على 700 ألف جنيه، قبل تطليقها، لكون القضية بين أيدي جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "محمد م." يتهم فيه "إسراء ا." 25 سنة، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، بتخدير والده وتصويره عقب خلع ملابسه كاملة، وتحصلت على بصمته على دفترين من إيصالات الأمانة و10 عقود و10 أوراق على بياض.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، لفحص ملابسات الواقعة والوقوف على صحتها.

وبفحص البلاغ ومكان الواقعة، تبين وجود الزوج فاقدًا للوعي وعاريًا من ملابسه بالكامل، على سريره، ونقل إلى المستشفى.

وقال محمد عطية، محامي المجني عليه، إن موكله تزوج من المتهمة بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بقائمة أثاث بلغت قيمتها 475 ألف جنيه، ووقع على وصل أمانة بمبلغ 30 ألف جنيه، كضمان لإتمام الزواج، مشيرًا إلى أن المتهمة هي الزوجة الثانية.

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وأشار إلى أن المتهمة تقدمت بشكوى ضد زوجها، مستندة إلى إيصال الأمانة الموقع سلفًا، في تاريخ 10 ديسمبر 2018، رغم إتمام مراسم الزواج بينهما.

وأضاف أن المتهمة تقدمت بشكوى ضد زوجها مستندة على قائمة المنقولات "القايمة" بتاريخ 2 يوليو 2019، رغم تمكنها من شقة الزوجية، قبل أن يتقدم الزوج بطلب تمكين من الشقة، وهو ما صدر به قرار بالفعل.

وتابع المحامي: "موكلي ذهب إلى المتهمة في شقة الزوجية للحديث معها عن مستقبل تلك الزيجة، إلا أنها وضعت له المخدر داخل كوب عصير مانجو وجردته من ملابسه ثم صورته عاري الجسم، وتحصلت على بصمته على دفترين إيصالات أمانة و10 عقود"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على عينة من بول ودم المجني عليه لإثبات تعاطيه المخدر من عدمه.

واستأنفت النيابة العامة أمس الخميس، على قرار قاضي المعارضات في محكمة جنح أول المنصورة بإخلاء سبيل المتهمة.

وقررت المحكمة استمرار حبسها مع تحديد جلسة السبت 14 سبتمبر 2019، لنظر استئناف النيابة أمام غرفة مشورة جنح مستأنف ثان المنصورة.

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