محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب كروت "ميموري" وهواتف محمولة و"تليسكوب" بالمخالفة لقانوني الجمارك والاتصالات. اشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة طيران الخليج القادمة من البحرين في الراكب "ب. ع." مصري الجنسية. وتبين من تمرير حقائب على جهاز الفحص بآشعة "الإكس راي" عن ضبط 2 ساعة مزودة بكاميرا و7 سماعة و7 هواتف محمولة ماركة آيفون وسامسونج و5 أسطوانات بلاي استيشن مخبأة بين طيات الملابس. Advertisements وبتفتيش الراكب ذاتيًا عثر على 885 كارت ميموري 2 و8 جيجا مخبأة داخل حذائه. وضبطت سلطات الجمارك راكب آخر "أ.م.م" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة، بعدما عثر بحيازته على تليسكوب مزود بـ2 قاعدة للتثبيت على البندقية مخبأة بين طيات الملابس. وقرر محمود فرغلي، مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقم لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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كانت هذه تفاصيل خبر راكب يخفي 580 كارت ميموري في حذائه.. إحباط محاولتي تهريب بمطار برج العرب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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