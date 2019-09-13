نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع سفير ألمانيا لدى موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، الوضع في ليبيا والوضع العام في المنطقة، مع السفير الألماني الجديد لدى روسياجيزا أندرياس فون جاير.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "تم خلال المحادثة مسائل تسوية الأزمة في ليبيا، وكذلك الوضع العام فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وكان "فون جاير" قد قام في الأسبوع الماضي، بتسليم نسخة من أوراق اعتماده خلفا لـروديجر فون فريتش، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا في مارس 2014.
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