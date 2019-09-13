المصري للشئون الخارجية يبحث جهود مصر وتاجيكستان في مواجهة إرهاب الإخوان

يعقد المجلس المصرى للشؤون الخارجية؛ بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية؛ والمنتدى المصري للإعلام؛ ومؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية، مؤتمرا فى الخامسة مساء غد بمقره بالمعادى، تحت عنوان "مصر وتاجيكستان في مواجهة الإرهاب: تاريخية العلاقة بين الإخوان والنهضة التاجيكى".

يشارك في المؤتمر عدد كبير

من الخبراء والمتخصصين وعلماء الدين وأساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأعضاء من البرلمان المصري.

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يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المصرية التاجيكية المشتركة في مواجهة الإرهاب المتمثل في جماعة الإخوان وأذرعها وتنظيماتها؛ وأحدها حزب النهضة

التاجيكي، كما يسلط الضوء على رؤى الدولتين في التعامل مع ما تمثله هذه الجماعات من تهديد للأمن والاستقرار في العالم.

وأبرز المتحدثين بالمؤتمر السفير منير زهران والنائب عبد السلام الخضراوي والنائب عبد الهادى القصبي والدكتور مجدى عاشور واللواء طارق المهدى، فيما يشهد المؤتمر مناقشة أربع أوراق بحثية للدكتور مختار غباشى والدكتورة دلال محمود والدكتور محمد صابر والأستاذ ثروت الخرباوى.