مقتل وإصابة 19 مدنيا في قصف حوثي على منازل المواطنين بالحديدة

أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا على منازل المواطنين في مديريتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيا على الأقل في حصيلة أولية،فيما أصيب 8 آخرون معظمهم من الأطفال.
وذكرت مصادر ميدانية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن ميليشيات الحوثي واصلت القصف والتصعيد في مناطق مختلفة منالحديدة وجنوبها وسط خوف ورعب الأهالي وعدم تمكنهم من الذهاب لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى.
ويتزامن التصعيد الحوثي مع إعلان الأمم المتحدة تعيين الجنرال الهندي أباهيجيت جوها رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفا للجنرال "مايكل لوليسجارد".
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