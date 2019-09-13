جونسون يعرب عن تفاؤل "حذر" من إمكانية التوصل إلى اتفاق يخص بريكست

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن تفاؤله "الحذر" من إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لافتًا إلى أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي شهدت تقدمًا كبيرًا.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها مجلة "يوليتيكو" في نسختها الأوروبية، "نعمل بشكل لا يصدق من أجل التوصل إلى اتفاق. فهناك صورة تقريبية

لشكل الاتفاق الذي يجب إنجازه... فكما يرى بعضكم، أنا شخصيًا كنت أجري محادثات مع مختلف قادة الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا، حيث أحرزنا ​​قدرًا كبيرًا من التقدم".



وتأتي تصريحات جونسون في أعقاب تقديم المملكة المتحدة لمفوضية الاتحاد الأوروبي خطتها المرتقبة منذ فترة طويلة

بشأن استبدال خطة المساندة الأيرلندية لمساعدة بوريس جونسون على التوصل لاتفاق يخص "بريكست"، لكن الدبلوماسيين الذين أطلعوا على محادثات البريكست قالوا إن تلك المقترحات لا ترقى إلى مستوى الطمأنينة التي تحتاج إليها دبلن وبروكسل.



وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن جونسون سيجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمفوض الأوروبي لشؤون "بريكست" ميشيل بارنيه، في لوكسمبورج، الإثنين المقبل، لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد.