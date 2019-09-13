الاتحاد الأوروبي: يجب تفادي اندلاع نزاعات مسلحة شمال شرق سوريا

أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل تفادي اندلاع أي صراع مسلح أو أعمال عنف في شمال شرق سوريا قد ينتج عنها المزيد من المعاناة وكذلك تدفق مهاجرين جدد.
جاء هذا الموقف في تعليق أدلت به اليوم الجمعة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني
على ذلك".
وأوضحت كوسيانيتش، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول هذا الأمر، قائلة "نحاول فهم ما يحدث ومعرفة النتائج المترتبة
وتأمل أوروبا في أن تبذل الأطراف المعنية كل الجهود الممكنة من أجل تفادي نزاعات مسلحة في شمال شرق سوريا تؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين والمهاجرين وتضر أيضا بالجهود الدولية المبذولة من أجل البحث عن حل للصراع في هذا البلد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مرارا استمرار دعمه لجهود الأمم المتحدة في سوريا، مشيرا إلى أن عودة اللاجئين والمُهجَّرين تتطلب شروطا ومناخات محددة غير متوفرة حتى الآن حسبما ترى بروكسل.
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