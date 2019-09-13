الملك وولي العهد يعزيان بوفاة رئيس إندونيسيا الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي -رحمه الله-. وقال الملك المفدى «علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تعزية ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي -رحمه الله-، وقال «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق -رحمه الله-، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».



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