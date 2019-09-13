تونس: 7 ملايين ناخب يتوجهون لمكاتب الاقتراع غداً

ساسي جبيل (تونس)

يستعد أكثر من سبعة ملايين ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع، غداً، لاختيار رئيس تونس الجديد، في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد، وذلك وسط آراء للعديد من المراقبين بأنه يصعب التنبؤ بنتيجتها، في ظل وجود 26 مرشحاً بينهم مرشح قابع في السجن لاتهامه بغسيل أموال، وآخر هارب من العدالة وموجود بالخارج، فضلاً عن تشابه البرامج الانتخابية، وهو ما أثار خيبة أمل لدى عدد غير قليل من التونسيين الذين يرون أن هذه البرامج لا تحقق آمالهم فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة والأوضاع الاجتماعية الصعبة التي نجمت عن أحداث انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وفي الإطار نفسه يرى مراقبون أن من بين المرشحين الـ26 تبرز أسماء رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» الموجود حالياً بالسجن، وبدرجة أقل عبد الفتاح مورو، ممثل حركة النهضة الإخوانية، التي لم تثبت قدرتها على الحكم منذ 2011 وتسببت في العديد من الكوارث في البلاد.

وأشاروا إلى أنه رغم ضبابية المشهد الانتخابي فإن الحظوظ تميل للشاهد والزبيدي اللذين يمثلان شقاً كبيراً من الحداثيين والمؤمنين بالمدنية وبتواصل الدولة الحديثة المنفتحة، التي بعثها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وواصل فيها بن علي وأيضاً الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، إنه ومنذ منتصف الليلة الفاصلة بين يوم أمس الجمعة واليوم السبت توقفت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، ليكون اليوم السبت هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم غد الأحد هو يوم الاقتراع.

على صعيد آخر، انطلقت أمس المرحلة الأولى لعمليات التصويت خارج تونس، وقال بفون، أمس، إنه تم فتح نحو 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع بالخارج أي في حدود 340 مكتباً، كما تم فتح المكاتب في القارة الأميركية في وقت لاحق.

وأضاف أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين كانت بجاكرتا وسيدني وفي الدول العربية، مبرزاً أن مكاتب الاقتراع بالدول العربية شهدت إقبالاً مرتفعاً جداً أمس.

وأشار بفون إلى أن عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج في 6 دوائر انتخابية، تتواصل حتى يوم غد الأحد ويتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 386 ألف ناخب بـ44 دولة أجنبية (من أصل 7074566 ناخباً تونسياً مسجلاً).