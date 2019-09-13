مصادر لـ "الاتحاد": السودان يعتزم تسليم إرهابي إلى مصر

الخرطوم (الاتحاد) ذكرت مصادر سودانية أن السلطات السودانية تعتزم ترحيل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل. وأكدت المصادر لـ«الاتحاد» أن الإرهابي هو القيادي في تنظيم «أنصار الشريعة» مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظة الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة، والحكم عليه بخمسة عشر عاماً.

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