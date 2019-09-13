"العفو الدولية" تطالب بتسليم البشير لـ"الجنائية"

الخرطوم (الاتحاد) قالت منظمة العفو الدولية إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يجب أن يقدم للعدالة الدولية ليواجه الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه، ومن بينها الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إقليم دارفور. وأضافت المنظمة أن قضية المحاكمة التي تجري للبشير حالياً خطوة إيجابية نحو المحاسبة في الجرائم التي ارتكبها إلا أنه مازال مطلوباً في جرائم بشعة ارتكبها بحق الشعب السوداني، وقال جون نيانيكي مدير المنظمة لوسط أفريقيا والبحيرات العظمى في تقرير: «إنه يجب على السلطات السودانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف: «لقد تهرب البشير من العدالة لفترة طويلة، ولا يزال ضحايا جرائمه البشعة ينتظرون العدالة والتعويضات».

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