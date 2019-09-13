القضاء التونسي يرفض إطلاق سراح القروي

تونس (الاتحاد) قرر القضاء التونسي، أمس، إطلاق سراح نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية والمتهم بتبييض الأموال. وقال حزب القروي «قلب تونس» في بيان: «محكمة النقض أعلنت أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية، وتبعاً لذلك، رفضت مطلب الطعن».

وبمقتضى هذا الحكم فإن القروي لن يتمكن من التصويت خلال عمليات الاقتراع يوم غد الأحد.

وأكد القروي في رسالة نشرها حزبه أول أمس أنه لن يتراجع وأنه بدأ إضراباً عن الطعام.

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