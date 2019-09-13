بعد "دوريان".. عاصفة جديدة تهدد باجتياح جزر البهاما

تهدد عاصفة جديدة بضرب جزر البهاما بعد أقل من أسبوعين من تدمير إعصار "دوريان" لهذه الجزر، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، اليوم الجمعة.

ومرت العاصفة، اليوم الجمعة، بجوار جزيرة "كات" الواقعة شرق البهاما، ومن المتوقع أن تتجه نحو شمال غرب البلاد، وربما تتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن تصل إلى جزيرة "جراند بهاما"، غدا السبت.

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 75 كيلو مترا في الساعة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة غدا السبت.

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وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن الدولة-الجزيرة لا تزال تكافح من أجل التعافي من العاصفة "دوريان"، التي ضربت جزر البهاما كإعصار من الفئة 5 وصاحبتها رياح بلغت سرعتها 180 ميلا في الساعة.

وأدى الإعصار إلى تدمير وإتلاف نحو 13000 منزل، وفقًا لتقديرات الصليب الأحمر. ولا يزال نحو 1300 شخص في عداد المفقودين ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة القتلى الـ 50 قتيلا، فضلا عن الدمار الذي لحق بجزر "أباكو" و"جراند بهاما".

وإذا استمرت العاصفة بنفس الدرجة وازدادت قوتها، سيطلق عليها اسم "همبرتو"، لتصبح العاصفة الثامنة التي تأتي عبر المحيط الأطلسي في موسم كان نشاطه أكثر قليلاً من المتوسط.