كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة السفير الأمريكي في مصر: شرف لنا تمثيل واشنطن في مهرجان "المسرح التجريبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت نائبة السفير الأمريكي في مصر "دورثي شيا" عن سعادتها بمشاركة بلادها في مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر في دورته ال26، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان والمجهود المبذول خلاله.

وصرحت "دورثي" خلال افتتاح المهرجان: "شرف لنا الحضور وتمثيل بلدنا في مثل هذا المهرجان، وسعيدة جدا بمشاركة بعض من المسرح الأمريكي مع بعض الأصدقاء والمحترفين من المسرح المصري".

وعن مشاركة الولايات المتحدة في العروض ذكرت دورثي أن للولايات المتحدة مشاركتين في المهرجان وبعض الورش في التمثيل، مضيفة: "واثقين من قدرة الفن في التغيير، لأنه مهما كان الاختلاف بيننا يمكننا ان نتواصل ونبني جسرا بيننا ليفهم كل منا الآخر بشكل أفضل".

وقالت دورثي: "إن الفن مهم من العديد من النواحي فهو يجعلنا نفهم الفرد، لا يمكنني القول أن الفن الآن في مصر أفضل من الذى يسبقه، لكن الفن يتطور وأظن انه من المهم استخدام المسرح كطريقة للتواصل وفهم التحديات والمسئوليات التى تواجهنا في مجتمعاتنا. فليس من خلال الصحافة والتاريخ فقط يمكننا فهم الأنسان وتكوينه ولكن أيضا من خلال المسرح".

وأضافت نائبة السفير الأمريكي: "نحن نريد أن نكون أكثر حضورا وتواجدا في عالم المسرح، وفخورون بشركائنا اليوم مثل دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة والقائمين على المهرجان".

وتحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف في الدورة الـ26 من مهرجان المسرح التجريبي المعاصر والذي افتتح الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور سامح مهران والتي تقام في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بعرضين وهم "الخياليون"وعرض "استطلاع رأي البراري في الغرفة".

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كرم المهرجان مجموعة من رموز المسرح من العرب والأجانب وهم الكاتب والمخرج لي بروير، من “أمريكا”، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس، من “اليونان” الذي اعتذر عن الحضور وتسلم التكريم عنه أحد أصدقائه.

كما كرم المهرجان الدكتورة "جيسيكا قهوة"، أستاذ المسرح بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، من “أوغندا”، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، من “مصر”، والمخرج المسرحي زياني شريف عياد، من “الجزائر”، والمخرج محسن العلي، من “العراق”.

ويستمر المهرجان حتى 19 سبتمبر ويشمل برنامجه 20 عرضا من مصر وسوريا والإمارات والكويت والعراق وتونس والمغرب والبرتغال وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة تقدم جميعها بالمجان.

وقدم حفل الافتتاح الممثل والمذيع أحمد أمين الذي تلاعب بمصطلح "المسرح التجريبي" لينتزع ضحكات الحاضرين من خلال استعراض ذكرياته الشخصية مع المهرجان سواء كمشاهد أو فنان مشارك لاحقا.

وجاء الختام مع العرض الغنائي "المذهلون" (ذا فانتاستيكس) من الولايات المتحدة ضيف شرف المهرجان هذا العام.

والعرض مدته نحو 80 دقيقة ويقدمه 8 من الممثلين يصاحبهم عازف بيانو وعازفة هارب، ويتناول قصة شاب وفتاة في مقتبل العمر يتحابان ويحمل كل منهما أحلاما وردية في خياله لكن مرور الوقت يكشف لهما عن قلة خبرتهما ويضع أمامها العراقيل التي يتغلبان عليها سويا.