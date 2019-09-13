كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 55 برصاص الاحتلال الاسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الجمعة، عن اصابة 55 فلسطينيا بجراح مختلفة منها 29 بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الجمعة الماضية، عن مصرع فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة

وانطلقت "مسيرات العودة وكسر الحصار" للجمعة الرابعة والسبعين، عصر اليوم الجمعة، بدعوة من "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" للمشاركة في هذه المسيرة التي انطلقت بعنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا".



مسيرة العودة كانت قد سمحت حركة حماس، اليوم الجمعة، لكافة الوحدات التابعة لمسيرة العودة من العمل على حدود قطاع غزة، لزيادة الضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهماتها المتعلقة بتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع. وقالت مصادر فلسطينية، وفقاً لصحيفة "وام الله" إن وحدت "الشباب الثائر" والتي تتضمن مجموعات شبابية لإشعال إطارات السيارات، ومجموعات لمحاولة أحداث قطع في السياج الحديدي الذي ينصبه الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، بدأت بالعمل خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار. وتوقف إشعال الإطارات المطاطية على طول حدود قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع، بالتزامن مع بدء تنفيذ التفاهمات المبرمة بين حركة حماس وإسرائيل. وتشمل التفاهمات، توسيع مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، والسماح بدخول أصناف من البضائع كانت تضعها إسرائيل في قائمة الممنوعات، بسبب ما تقول إسرائيل إنها مزدوجة الاستخدام، إلا أن إسرائيل تماطل في تنفيذ هذه الاستحقاقات. وحذرت فصائل فلسطينية، إسرائيل من استهداف المتظاهرين على حدود قطاع غزة، بعد استشهاد طفلين على حدود القطاع، الجمعة الماضية، وهو ما دفع الوفد الأمني المصري لزيارة غزة ومحاولة تهدئة الأوضاع ومنع اندلاع تصعيد جديد. Advertisements