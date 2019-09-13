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بـ "راتب" 27 ألف دولار شهري.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان جدد

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أعلنت مدينة إيطالية بحثها عن عدد من السكان الجدد، مقابل راتب شهري يقدر بنحو 700 يورو (770 دولارا) لمدة 3 سنوات، أي نحو 25 ألف يورو (27 ألف دولار) في الإجمالي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذه المدينة تدعى موليز، وهي معروفة بقلة عدد سكانها، ونزوح عدد كبير من المواطنين منها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعلن دوناتو توما، حاكم موليز، عن هذه الفرصة مشيرا إلى أنه في المقابل، هناك شرط واحد لقبول الوافدين الجدد، وهو قيامهم بافتتاح مشاريع تجارية بالمدينة.

وأوضح توما قائلا لصحيفة "الجارديان": "نريد أن يستثمر الناس هنا. يمكنهم فتح أي مشروع: مخبز، متجر، مكتبة، مطعم، أي شيء. إنها وسيلة لبث الحياة في مدننا مع زيادة عدد السكان أيضاً"، مضيفاً: "أن المدينة لن تقوم بتوطين أكثر من 2000 شخص جديد".
ووفقاً للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، تعد موليز، التي يبلغ عدد سكانها 305 آلاف نسمة، من بين المناطق التي فقدت عدداً كبيرا من السكان في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الراحلين عنها 9000 نسمة منذ عام 2014.
يذكر أنه في شهر يناير الماضي، عرضت منطقة سامبوكا بجزيرة صقلية الإيطالية، عشرات المنازل للبيع بسعر يورو واحد فقط للمنزل، بشرط واحد هو أن يلتزم الشخص بإعادة تجديد المنزل في غضون ثلاث سنوات، بتكلفة تبدأ بمبلغ 15 ألف يورو (17 ألف دولار) بالإضافة إلى وديعة تأمين بمبلغ 5 آلاف يورو (5.5 ألف دولار) ترد فور الانتهاء من أعمال التجديد.

معلومات عن "موليز"

ثاني أصغر منطقة في إيطاليا، يبلغ عدد سكان موليز 305،000 نسمة، وهي مقسمة بين محافظتين ، كامبوباسو وإيزرنيا.

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المنطقة غارقة في تاريخ القبائل السامنية القديمة التي حكمت قبل الرومان ، من حوالي 600 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد.

بعد الحكم الروماني ، كانت موليز جزءًا من دوقية بينفينتو لومبارد ، لكنها غيّرت في كثير من الأحيان أصحاب الإقطاع. 

تشتهر عاصمة موليز، كامبوباسو، بقلعة مانفورت والأسوار القديمة التي تعود للقرون الوسطى.

تشتهر تيرمولي الواقعة على البحر الأدرياتيكي، في مقاطعة كامبوباسو أيضًا، بمنازل الصيادين الملونة التي تنتشر على الخط الساحلي وتعد وجهة سياحية شهيرة للعائلات الإيطالية.

Isernia هي المقاطعة الجبلية وموطنا للحديقة الوطنية التي تمتد عبر الحدود بين Abruzzo، وكذلك منتجعين للتزلج في Campitello Matese و Capracotta.

تشتهر مساراتها القديمة ، أو "tratturi" ، والتي من خلالها الرعاة توجيهت ماشيتهم لعدة قرون.

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