كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ "راتب" 27 ألف دولار شهري.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مدينة إيطالية بحثها عن عدد من السكان الجدد، مقابل راتب شهري يقدر بنحو 700 يورو (770 دولارا) لمدة 3 سنوات، أي نحو 25 ألف يورو (27 ألف دولار) في الإجمالي.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذه المدينة تدعى موليز، وهي معروفة بقلة عدد سكانها، ونزوح عدد كبير من المواطنين منها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأعلن دوناتو توما، حاكم موليز، عن هذه الفرصة مشيرا إلى أنه في المقابل، هناك شرط واحد لقبول الوافدين الجدد، وهو قيامهم بافتتاح مشاريع تجارية بالمدينة.
معلومات عن "موليز"
ثاني أصغر منطقة في إيطاليا، يبلغ عدد سكان موليز 305،000 نسمة، وهي مقسمة بين محافظتين ، كامبوباسو وإيزرنيا.
المنطقة غارقة في تاريخ القبائل السامنية القديمة التي حكمت قبل الرومان ، من حوالي 600 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد.
بعد الحكم الروماني ، كانت موليز جزءًا من دوقية بينفينتو لومبارد ، لكنها غيّرت في كثير من الأحيان أصحاب الإقطاع.
تشتهر عاصمة موليز، كامبوباسو، بقلعة مانفورت والأسوار القديمة التي تعود للقرون الوسطى.
تشتهر تيرمولي الواقعة على البحر الأدرياتيكي، في مقاطعة كامبوباسو أيضًا، بمنازل الصيادين الملونة التي تنتشر على الخط الساحلي وتعد وجهة سياحية شهيرة للعائلات الإيطالية.
Isernia هي المقاطعة الجبلية وموطنا للحديقة الوطنية التي تمتد عبر الحدود بين Abruzzo، وكذلك منتجعين للتزلج في Campitello Matese و Capracotta.