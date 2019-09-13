الصفقة الـ12.. المغرب التطواني يتعاقد مع الأوغندي نيلسون

واصل فريق المغرب الرياضي التطواني تعزيز صفوفه تحسبا لمنافسات الموسم المقبل، مبرما، اليوم الجمعة، الصفقة الـ12، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن المغرب التطواني تعاقده مع المهاجم الأوغندي “نيلسون سينكاتوكا”، قادما إليه من فريق “برايت ستار إفسي”، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى في أوغندا.
وانضم “نيلسون سينكاتوكا”، البالغ من العمر 22 سنة، إلى “الماط” بموجب عقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، ليعزز بذلك الخط الهجومي لفريقه الجديد، علما أن النادي تعاقد، أمس الخميس، مع المهاجم “ماكا إدوار” من تنزانيا، الذي اقتنع الإسباني “أودريوزولا”، مدرب “الحمامة البيضاء” بإمكانياته، بعدما خضع لفترة اختبار في الفريق.
وكان المغرب التطواني قد أبرم مجموعة من الصفقات المهمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على غرار ضمه عبد الواحد الشخصي، ويوسف الترابي، وعدنان الوردي.
ويستهل “الماط” منافسات الموسم الجديد من البطولة الاحترافية، باستقبال ضيفه الجيش الملكي، غدا السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل، مع العلم أن الفريق ضمن تأهله إلى ثمن نهائي كأس العرش، بعد تجاوزه قبل أسبوعين شباب المحمدية في سدس عشر النهائي.
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