مقتل شاب جراء جريمة إطلاق نار في كفر برا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب، مساء الجمعة، جرّاء تعرضّ سيارته إلى وابل من الرصاص أثناء سيرها بين جلجولية وكفر برا.

والضحيّة هو باسل مصطفى عاصي (46 عامًا).

وقالت مصادر طبيّة إن عاصي نقل إلى المشفى بحالة حرجة للغاية، قبل أن تفشل الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.

ووصلت طواقم الشرطة للمكان، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

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ويرتفع بهذا، عدد ضحايا جرائم القتل في المثلث إلى 10 منذ بداية العام.

وأمس الخميس، قتل الشاب جهاد أبو جابر (26 عاما) من كفر قاسم، إذ قتل في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم، وقبله بيوم واحد، أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "مئير" في كفار سابا وفاة الشاب عبد اللطيف تايه (26 عاما) من قلنسوة متأثرا بإصابته الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بتاريخ 06.09.2019.

وشهدت كفر قاسم 3 جرائم قتل اقترفت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري.

وتزداد جرائم القتل في البلدات العربية في ظل تواطؤ الشرطة وانعدام العقاب للقتلة المجرمين وفوضى السلاح وصمت المجتمع.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن كافة جرائم القتل التي ارتكبت في منطقة المثلث هذا العام نفذت بواسطة الأسلحة النارية.