ما علاقة الشاي بقدرات الدماغ؟

قد تختلف طريقة تحضير الشاي من شعب لآخر، لكن دراسة تؤكد أن جميع أنواع المشروب الشعبي تجتمع بفائدتها الصحية، التي ستسعد الملايين من عشاق هذا "الكيف الرخيص".
وأجرى الباحثون تجارب باستخدام الأشعة السينية على أدمغة المتطوعين، الذين تم سؤالهم عن نمط تناولهم للشاي الأحمر أو الأخضر أو الآسيوي.
وقال فينغ لي أحد أبرز باحثي الدراسة، إن "النتائج تظهر لأول مرة علاقة إيجابية بين تناول الشاي وتركيبة الدماغ".
وضرب لي، مثالاً لشرح قصده بتحسين تركيبة الدماغ، حيث قال إن "العناصر الضرورية في الدماغ ستصل بشكل سلس للخلايا عند وجود تركيبة جيدة، تماما مثل الشوارع المنظمة التي تسهل رحلة السيارات للوصول لأماكنها المنشودة".
وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تدرس تأثير الشاي على الدماغ البشري، وتتمثل أهميتها بمليارات من أكواب الشاي التي يتناولها سكان العالم يوميا.
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