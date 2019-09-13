شرطة بابل تعتقل 30 مطلوبا بينهم متهم بالإرهاب

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة، اعتقال 30 مطلوبا بينهم متهم بالإرهاب ومطلوب الى شرطة محافظة صلاح الدين.
واضافت القيادة، أن "من بين المعتقلين متهم مطلوب وفق المادة ( 4 ) من قانون مكافحة الإرهاب أُلقي القبض عليه من قبل مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون عند محاولته التسلل الى المحافظة من الجهة الشمالية، بعد تدقيق ومقاطعة معلومات مستمسكاته الثبوتية، مع قاعدة البيانات الموجودة في السيطرة حيث تبين أنه مطلوب الى شرطة محافظة صلاح الدين".
وتابعت القيادة، انه "تم تسليمه الى الجهات ذات العلاقة، فيما تمكنت مفارز الشرطة المتواجدة ضمن مرقد العلوية شريفة بنت الامام الحسن (ع)، من إعتقال شخصين بالجرم المشهود لحيازتهما أوراق مالية من العملة العراقية مزوّرة فئة عشرة الآف دينار بعد ورود بلاغ عنهما من قبل أصحاب المحلات القريبة من المرقد".
واشارت القيادة الى ان "القوات الامنية نقلت جميع المعتقلين الآخرين الى مراكز الاحتجاز الامني لإستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم بغية عرضهم على القضاء".
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