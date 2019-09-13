انسحاب مرشح رئاسة تونسي لتوحيد جهود مجابهة الإخوان

قرر مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس، الانسحاب من السباق الرئاسي؛ لدعم وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي في مواجهة معسكر الإخوان.

وقالت مصادر من داخل حملة المرشح الرئاسي لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، إن مرزوق اختار الانسحاب من أجل ألا تتشتت الأصوات، وبهدف "تقوية الجبهة الحداثية لمقارعة المعسكر الإخواني في تونس".

وكان مرزوق (54 سنة) قد أدلى بتصريحات لـ"العين الإخبارية" بيَّن فيها معارضته للنظام البرلماني الذي يحكم تونس منذ سنة 2011، معتبرا أنه من الضروري أن تجتمع العائلة السياسية ذات التوجه الليبرالي والحداثي في حزب سياسي واحد وأن تتحقق الوحدة بينها لمجابهة المد المتطرف والخطير للجماعات الإخوانية.

ويعد مرزوق أحد المؤسسين لحزب "نداء تونس" رفقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سنة 2012، وشغل مديرا للديوان الرئاسي سنة 2015 قبل أن يستقيل ويؤسس مشروعه السياسي سنة 2016 .

وقد عرض المرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي نقاطه الانتخابية التي ركزت على وعده بكشف الجهاز السري لحركة النهضة ورفع الغطاء على حقيقة الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013، وراح ضحيتها الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي.

ويترشح الزبيدي كمستقل للانتخابات الرئاسية بدعم من حزبي "نداء تونس" و"آفاق تونس"، وبعض القيادات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.





وتجرى انتخابات الرئاسة في الداخل التونسي بعد غد الأحد 15 سبتمبر/أيلول الجاري بين 26 مرشحا لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

Advertisements

وانطلقت أولى عمليات اقتراع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بمدينة سيدني الأسترالية.

وفتح مكتب الاقتراع في سيدني أبوابه عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي "الخميس العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش".



وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها خصصت 302 مركز اقتراع بـ49 دولة أجنبية.



وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في تونس إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد المقبل.



وهناك 318 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج، كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة التصويت في الانتخابات داخل تونس.



وحددت فترة الاقتراع من الساعة الثامنة حتى السادسة مساء.



وتختتم داخل تونس اليوم الحملات الانتخابية لـ26 مرشحا للانتخابات، وسيكون غدا السبت يوم "صمت انتخابي" استعداد لفتح مكاتب الاقتراع الأحد.



وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الخميس، إنه وقع تسجيل مخالفات خطيرة لعدد من المرشحين "لم يحددهم" خلال الحملة.



وأكد أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع كل الخروقات الممكنة.