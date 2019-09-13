أردوغان يبتز أوروبا مجددا بـ"اللاجئين" للحصول على مساعدات

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تهديده لأوروبا بفتح أبواب الهجرة أمام اللاجئين حال عدم تقديم مساعدات سياسية واقتصادية لبلاده.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية له، إن "المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا غير كافية وبطيئة للغاية".

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واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب أردوغان بالاستغلال المخزي لأزمة إنسانية، وذلك بعد تهديدات أطلقتها أنقرة بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول إلى أوروبا، في حال لم تحصل أنقرة على مساعدات مالية كافية ودعم لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري.

ويُعد أردوغان ورقة اللاجئين فرصة مكنته بعض الوقت من الضغط على أعصاب أوروبا، للحصول على مساعدات مالية، عبر إبرام اتفاق في مارس/آذار 2016، لوقف عبور المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية كبيرة، حصلت منها تركيا على 5,6 مليار يورو من أصل 6 مليارات.

كما وظف أردوغان ورقة اللاجئين من أجل تقليص الانتقادات الأوروبية لأنقرة، بفعل توجه السلطة نحو تكريس الممارسات السلطوية، والانخراط السلبي في أزمات الإقليم.

والواقع أن أزمة اللاجئين عادت لتثير قلق أوروبا بعد تراجع سيطرة أنقرة على حدودها وتزايد أعداد اللاجئين المتدفقين من تركيا باتجاه الجزر اليونانية بشكل كبير، بينما لا تفي الحكومة التركية بالتزاماتها بموجب اتفاق اللاجئين.