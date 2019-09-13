“أقدم مدينة سياحية في العالم”.. هل تكون لارنكا القبرصية وجهة للسعوديين؟ (صور)

جدة - عمرو شويل تدرس شركة “طيران ناس” تسيير رحلات إلى مدينة لارنكا القبرصية مع بدء موسم السياحة المقبل.

وكشف بندر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة عن بعض خطط هذه الدراسة، مشيرًا إلى أن الشركة من الممكن ان تفتح خطا مباشرا إلى لارنكا القبرصية اعتبارا من مايو 2020، كوجهة صيفية جديدة.

ويزور فريق متخصص من الشركة إلى قبرص في القريب لتقييم الوجهة وبحث آلية التعاون بما يتيح تسهيل إجراءات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة الجزيرة.

وتعد “لارنكا” القبرصية من أهم الوجهات السياحية ويعود تاريخها إلى 6 آلاف سنة، وأطلق على المدينة الساحلية لقب “أقدم مدينة سياحية في العالم” في 2012، وتقع في الجهة الجنوبية من قبرص على البحر الأبيض المتوسط، وتحيطها الجبال.

“مسجد لارنكا الكبير”، يأتي إليه المسلمون من أنحاء العالم، واكتشف في القرن الـ18، وأجرت الحكومة القبرصية توسعات كبيرة عليه.



كما تتميز المدينة بمعالم سياحية كشاطئ فينيكودس، ويتضمن منتجعات ومنتزهات شهيرة.



وتقع في لارنكا قلعة كبيرة تعود إلى العصور الوسطى، شيدت لحماية السواحل الجنوبية، وتم استخدام هذه القلعة كسجن على يد البريطانيين بعد نهاية العصر العثماني.

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وتشتهر المدينة بعدد من البحيرات منها بحيرة الملح وتتألف من 4 بحيرات تمتلئ بمياه الأمطار، وتمتلئ بآلاف “الفلامنجو” وهي طيور تتحرك إلى هذه المنطقة شتاء ، وتجف البحيرة في الصيف لتتحول إلى طبقة من الملح بسمك 10 سنتيمترات.



كما يوجد بها متحف بيريديس ويعتبر من أقدم المتاحف الموجودة في قبرص، حيث تم بناؤه عام 1815 ميلادي، ويضم مجموعة من الآثار التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.



“قناطر كاماريس”، من أبرز معالم المدينة أيضا، وبنيت عام 1746 بهدف تأمين تمديد المياه في لارنكا حتى عام 1930.