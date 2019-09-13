الإمارات | استشهاد 6 من من أفراد الجيش وبيان رسمي بأسمائهم.. بن راشد يعلن غداً عن أسوأ 5 مراكز خدمة وأفضل 5 .. شرطة دبي تحل لغز صناديق الدولارات

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات وهم :

١. نقيب سعيد احمد راشد المنصوري

٢. وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني

٣. وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري

٤. وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو

٥. وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي

٦. رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها الي ذوي الشهداء ، سائلة الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان

محمد بن راشد يعلن غداً عن أسوأ 5 مراكز خدمة وأفضل 5

تترقب الإمارات غداً إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أسوأ خمسة مراكز خدمة و أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

و كان سموه أعلن على حسابه الرسمي عبر تويتر في الأول من يوليو 2019 أنه وجه بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي على مستوى الدولة قائلاً: "وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي .. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة ... ورسالتي لكافة المسؤولين .. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا".

Advertisements

ويؤكد هذا الإعلان الذي سيصدره غداً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكانة الإمارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، يقوم على أعلى معايير الشفافية والصرامة والالتزام بقاعدة أساسية هي تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة الإنسان، في المجالات كافة وتحقيق الهدف المنشود دائماً الذي يؤكد مقولة الشيخ محمد بن راشد: " لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن اشد آل مكتوم أطلق "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" في مارس 2011 للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية في شتي أرجاء الدولة بنفس الجودة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة الاتحادية إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.

ويتضمن البرنامج المحاور التالية: تصنيف مراكز الخدمة الحكومية (من نجمة إلى سبع نجوم)، وميثاق خدمة المتعاملين الموحد، وملتقى الإمارات للخدمة المتميزة، ودليل جودة الخدمات الحكومية، واعتماد مواصفة قياسية للخدمات الحكومية.

شرطة دبي تكشف حقيقة فيديو صناديق الدولارات

كشفت شرطة دبي حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول صناديق الدولارات وفقا لموقع البيان ،

وقال العقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، بأن عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، عبر التعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وثم تواصل معهم و إغرائه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجين إياه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الاجراءات اللازمة للقبض عليهم.

وقال العقيد القاسم إن الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة ، ويهيب العقيد القاسم بأفراد الجمهور بأخذ الحيطة والحذر من التواصل الغرباء والاعلانات الوهمية في التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، والإبلاغ عنهم عبر منصة ecrime.ae للبلاغات الإلكترونية أو الخدمة الذكية "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي او الاتصال بالرقم 999 أو بالرقم 901 .