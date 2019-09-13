الموجز
صرح السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي ييركوف، لوكالة "ريا نوفوستي"، أن حوالي 90 روسياً توفوا في تركيا في الموسم السياحي الحالي.
وقال ييركوف: "للأسف كان هذا الموسم، الذي لم ينته بعد، صعباً وسيئاً للغاية من حيث عدد الحوادث التي وقعت مع السياح الروس في جنوب تركيا. وحتى يومنا هذا، تم تسجيل 88 حالة وفاة، بالإضافة إلى حوالي 40 حالة إخلاء طبي".
وأضاف: إن المسؤولين الروس والشركاء الأتراك يتخذون الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى ضمان المستوى المناسب من سلامة السياح، والحد من أسباب الحوادث.
وقال السفير الروسي: "ليس من السهل تغيير السلبيات".
وبحسب تصريحات بيركوف، فإن أسباب وراء ما يحدث مع السياح الروس تعتبر شائعة للغاية. وأنه في الآونة الأخيرة ازدادت حالات الحوادث المرورية للحافلات السياحية وكذلك في معابر المشاة.
وأضاف السفير: "في هذا الصدد، أود أن ألفت انتباه مواطنينا الذين يذهبون لتركيا إلى ضرورة توخي الحذر أكثر في الطرق وتجنب العروض التركية المشبوهة حتى لو كانت رخيصة".
وأكد أنه لاحظ أن الأطفال يموتون في تركيا في كثير من الأحيان، خاصة في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في أنقرة يحذر مواطنيه : تجنب العروض التركية المشبوهة .. وفاة 90 سائحاً روسياً هذا الصيف في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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