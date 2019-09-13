النشرة: إصابة 3 أشخاص بإطلاق مجهولين قذيفة على منزل بين النبي شيت والخضر

ذكر مراسل "النشرة" في البقاع، أنّ "مجهولين أطلقوا قذيفة "بي 7" على منزل "ح. ش" بين بلدتي النبي شيت والخضر في قضاء بعلبك، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى "مستشفى رياق" للمعالجة".
ولفت إلى أنّ "إطلاق القذيفة جاء على المنزل بشكل خاطئ، إذ انّ المقصود كان منزل شخص آخر".
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