النشرة: إصابة 3 أشخاص بإطلاق مجهولين قذيفة على منزل بين النبي شيت والخضر

ذكر مراسل "النشرة" في ​البقاع​، أنّ "مجهولين أطلقوا ​قذيفة​ "بي 7" على منزل "ح. ش" بين بلدتي ​النبي شيت​ والخضر في قضاء بعلبك، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى "​مستشفى رياق​" للمعالجة".

ولفت إلى أنّ "إطلاق القذيفة جاء على المنزل بشكل خاطئ، إذ انّ المقصود كان منزل شخص آخر".