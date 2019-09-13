اهالي تفاحتا اقفلوا دائرة مياه الزهراني بالإطارات المشتعلة احتجاجا على حرمانهم من التوظيف

أقدم اهالي بلدة تفاحتا على اقفال دائرة مياه ​الزهراني​ بالإطارات المشتعلة احتجاجآ على حرمانهم من التوظيف بعد الوعود المتكررة من قبل الإدارة.

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