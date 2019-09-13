المراد استقبل رئيس المحكمة العسكرية في الشمال: مرتكزات العدالة منظومة تبدأ بالقضاء والأمن

استقبل نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، رئيس ​المحكمة العسكرية​ في الشمال العميد إيلي إسطفان على رأس وفد عسكري.

وشدد المراد على "الدور الهام للمحكمة العسكرية، ومؤسسة الجيش ال​لبنان​ي في إحقاق الحق، وحفظ ​الأمن​"، مؤكدا "مرتكزات العدالة ك​منظومة​ تبدأ ب​القضاء​، والأمن، فالمحاماة، حيث تشكل هذه الركائز الثلاث عناصر اكتمال القوة لمفهوم العدالة، اذا فقدت أي ركيزة منها اختل التوازن، فالقضاء له دور أساس، والمحاماة تسهم في إنارة الطريق لبلوغ العدالة، ولا قيمة للأحكام القضائية دون اقترانها بالتنفيذ، وهذا جزء من دور الأمن، والدور الأهم هو الإستقرار العام، والذي يعطي مظلة أمنية آمنة للمواطن بشكل عام، فالأمن هو ركن أساس في منظومة العدالة، ليس في لبنان فحسب بل في جميع بلدان ​العالم​".

واعتبر أن "حماية لبنان الأصلية والحقيقية مضمونة بوجود المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة ​الجيش اللبناني​، الذي كان حاضرا في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، حيث شعر المواطن اللبناني بأن هذه المؤسسة هي ملجأه الآمن".

بدوره، أعرب إسطفان عن "سعادته بزيارة ​نقابة المحامين​ في طرابلس، وبالتعرف على المراد الحاضر بقوة، وبسماع نشاط النقيب الدائم، وبالنقلة النوعية التي أحدثها في نقابة المحامين في طرابلس" ورأى أن "المحاماة جزء لا يتجزأ من القضاء"، مؤكدا "كلام المراد حول المرتكزات الثلاثة لتحقيق المعادلة".